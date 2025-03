Olidata, CdA approva bilancio 2024: ricavi a 96 milioni euro

Olidata,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diSystem Integrator leader in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degliAzionisti che sarà convocata per il 5 maggio 2025 in unica convocazione.I risultati 2024 hanno evidenziato undi euro, rispetto ai 2,1 milioni dell’esercizio 2023. Claudia Quadrino, CEO Olidata, ha confermaot che il 2024 "è stato un anno sfidante sotto diversi aspetti, ma i risultati raggiunti dimostrano la resilienza e la capacità di adattamento di Olidata". "Nonostante un rallentamento nel mercato della pubblica amministrazione, che ha avuto un impatto anche su di noi - ha spiegato - siamo riusciti a ottenere ottimi risultati grazie a una strategia solida e mirata".consolidati sono stati pari a 96 milioni, in diminuzione del 6,9 % rispetto ai 103,9 milioni dell’esercizio 2023.consolidato è stato pari a 5,9 milioni, in diminuzione del 16 % rispetto ai 7 milioni dell’esercizio 2023, mentreconsolidato si è portato a 3,6 milioni rispetto ai 6,2 milioni dell’esercizio 2023.del Gruppo al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 2,1 milioni, rispetto a Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2023.Quanto all'outlook, il management di Olidata ritiene che le prospettive di gestione si presentano positive. In particolare, il rallentamento del settore della Pubblica Amministrazione, verificatosi a partire dalla fine del 2024, si ritiene che sia di carattere temporaneo e che nel prosieguo dell’esercizio beneficerà di una progressiva ripresa. Nel complesso, si ritiene nell’esercizio 2025 la gestione operativa avrà unosviluppo in linea con i target aziendali.