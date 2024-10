OPAS Unieuro, confermati risultati provvisori: Fnac al 71,5%

Unieuro

(Teleborsa) - I risultati definitivi dell'offerta di Fnac Darty e Ruby confermano i risultati provvisori: gli offerenti si assicurano il 71,5% del capitale sociale diLo si legge in una nota di Fnac, nella quale si specificano i risultati definitivi dell'offerta: 67,1% del capitale sociale di Unieuro portato in adesione, il quale, sommato al 4,4% già detenuto da Fnac Darty, rappresenta il 71,5% del capitale sociale di Unieuro.L'offerta è divenuta efficace e il pagamento del corrispettivo verrà effettuato il 1° novembre.La, con la possibilità per i restanti azionisti di aderire all'offerta alle medesime condizioni del periodo di adesione.