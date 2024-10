Osservatorio AIBE, Italia al nono posto per attrattività presso gli investitori esteri

(Teleborsa) - L’conferma il 9° posto fra i paesi del G20 nella graduatoria del, pur migliorando il proprio punteggio relativo (63,9 su 100 rispetto al 55,2 del 2023). Si tratta di un discreto posizionamento rispetto alla capacità di attrarre investimenti esteri che, tuttavia, rimangono esigui e in forte diminuzione nel 2024. Lo studio, realizzato con la collaborazione del Censis tra i paesi del G20, ha elaborato tredici indicatori che vanno dal Pil pro capite alla quota di esportazioni sul Pil, dal livello di corruzione alla performance della logistica. Una sintesi ponderata dei principali indicatori e delle valutazioni più accreditate (quali World Bank, Ocse, World Economici Forum, ecc…) che tendono a rappresentare l’Italia nel confronto con gli altri paesi e nella sua capacità di porsi o meno come economia stabile, competitiva, affidabile nel panorama globale.Lo studio ha evidenziato che permangono situazioni dinelle aree di indagine più significative qualiIl Super Index Aibe 2024 assegna allail 1° posto in graduatoria fra i 18 paesi del G20 presi in esame. Segue al 2° posto ile al 3° la, poi(4°),(5°) e(6°).Nelle graduatorie dei, l’Italia permane nelle posizioni più basse per quanto attiene: la quota di popolazione in età attiva (16° posto), l’innovazione (10° posto), la creazione di condizioni a favore del benessere sociale (10° posto) e la diffusione del digitale(10° posto (Tab. 3). Permangono i soliti problemi relativamente alla percezione della presenza dellae dello(per entrambi la nona posizione in graduatoria)., Presidente AIBE, commentando il rapporto ha sottolineato che l’"si trova in un grande svantaggio competitivo rispetto asotto molteplici aspetti: quello tecnologico, dell’innovazione, dei costi energetici, della regolamentazione, del mercato dei capitali. Nel settore dell’AI, che rappresenta il futuro, l’Europa ha già perso la gara rispetto ae sembra confinata nel ruolo di mero acquirente di soluzioni pensate e prodotte altrove"."Alcuni dati di sintesi fotografano chiaramente la distanza trae gli altri due principali competitors negli investimenti privati per l’innovazione tecnologica; infatti, negli ultimi 9 anni gli Stati Uniti hanno dominato lo scenario internazionale con 324,7 miliardi di dollari, seguiti dalla Cina con 102,4 miliardi. L'Unione Europea, invece, rimane marginale, con investimenti privati inferiori a 30 miliardi e solo 4,5 miliardi di fondi pubblici investiti nello stesso periodo. Questo è determinato da molteplici fattori, tra i quali i principali sono: una dimensione troppo piccola delle imprese UE rispetto ai colossi degli USA, un diverso funzionamento dei(penalizzante per l’Europa) nonché la mancanza di un", ha dichiarato Rosa."L’aspetto più preoccupante però è che, ad oggi, non sembra che l’disponga di una leadership condivisa in grado di rafforzare il processo di integrazione economica e politica, disattendendo il quale, è destinata inevitabilmente ad un lento declino", ha aggiunto.