Lavoro temporaneo, dalla logistica proviene il 16% delle richieste in Italia

(Teleborsa) - Larappresenta uno dei principali. Secondo i dati Unioncamere, nel 2024 sono state oltre 377mila le entrate previste di lavoratori nel comparto, pari al 12% del totale nazionale. Ma quali sono le principalidelnel settore logistico italiano? Lo svela- l’agenzia digitale per il lavoro che sta rivoluzionando il mercato del lavoro somministrato e il reclutamento grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale – attraverso una nuova ricerca di iziwatch - l’osservatorio sul lavoro temporaneo – dedicato alla logistica. Lo studio è stato realizzato sulle oltre 6mila persone che hanno trovato occupazione nella logistica tramite iziwork dal 2021, quando la scale-up è arrivata in Italia, ad oggi.Nel 2024, la logistica spicca tra i settori in cui si registra la maggior richiesta di. È al terzo posto, con oltre 7 aziende su 10 (74%) in cerca di lavoratori, contro la media nazionale del 63% e preceduta solo dall’e dai. Nonostante l’elevata richiesta nel comparto, circa la metà delle aziende (43%) continua a riscontrare difficoltà nel reperire figure qualificate. L’offerta di lavoro nella logistica è concentrata non solo verso i più giovani: il 17% delle entrate è, infatti, rivolta alla fascia di lavoratori fino ai 29 anni, mentre il 37% a quella dai 30 ai 44 anni. Da sottolineare, inoltre, come il ricorso a personale immigrato sia particolarmente frequente nel comparto: copre circa un terzo delle entrate totali.Passiamo aidi iziwork. La logistica si colloca al secondo posto tra i settori produttivi italiani in cui si concentra maggiormente il lavoro temporaneo con il 16% delle richieste totali. Un numero superiore di richieste arriva soltanto dall’(28%). A seguire si collocano invece settori come la GDO (13%), i servizi pubblici (12%), ristorazione e hotellerie (6%) e industria alimentare (5%).Tra le figure lavorative più ricercate, i, seguiti dagli autisti (13%), gli imballatori (10%), gli operai (7%) e gli operatori di carrello elevatore (3%). Di questi, il 73% è uomo, con la presenza femminile ferma al 27% dei lavoratori.Anche i dati iziwork confermano il lavoro temporaneo come un'opportunità significativa per iper consolidare competenze e familiarizzare con il mondo del lavoro. L’età media dei lavoratori con contratti temporanei nel settore logistico è, infatti, di 32 anni. Laè la più rappresentata, con il 39%, seguita dalle fasce 35-49 anni (26%) e 15-24 anni (18%). Si osserva una progressiva diminuzione della presenza con l’aumentare dell’età: solo il 10% dei contratti riguarda lavoratori tra i 50 e i 64 anni, mentre quelli dai 65 anni in su rappresentano meno dell'1%.Ma quali sono le regioni e le città in cui si concentrano maggiormente le richieste? In cima alla classifica troviamo la, che occupa circa 1 lavoratore su 3 (32%), seguita da(22%),(entrambe al 15%). Non sorprende dunque che a livello cittadino, la graduatoria veda al primo posto Milano (18%), con al seguito Alessandria (13%), Verona (12%) e Bologna (9%).La logistica è parte del DNA di iziwork. Nata income realtà quasi verticalmente dedicata al settore, oggi questa industry rappresenta circa il 30% delle attività complessive dell’agenzia in Italia. L’esperienza maturata lavorando al fianco di alcuni dei principali player del comparto ha permesso a iziwork di sviluppare un modello operativo fortemente orientato alla velocità, all’affidabilità e alla capacità di scalare rapidamente in base ai picchi di domanda."Non è un caso se la logistica rappresenta oggi il 30% delle nostre attività: iziwork, nasce in Francia, in un mercato del lavoro temporaneo diverso da quello italiano, per supportare in primis le aziende della logistica grazie al nostro DNA tecnologico che supporta una delivery e un onboarding dei lavoratori velocissimo - ha dichiarato, Amministratore Delegato di iziwork in Italia. Nel mondo della logistica, di cui siamo protagonisti lavorando ormai da oltre 3 anni nei principali poli italiani, i tempi fanno la differenza. Il nostro modello operativo ci consente di selezionare e attivare personale qualificato anche in poche ore, rispondendo in modo immediato alle necessità delle aziende".A supportare questa rapidità operativa è unabasata su, con oltre 570.000 iscritti attivi e un database di più di un milione di candidati. L’algoritmo avanzato di preselezione, unito alla disponibilità h24 dell’app, riduce drasticamente i tempi di ricerca, ottimizza i costi e migliora la qualità dell’incontro tra domanda e offerta. Ma non solo tecnologia: il modello di iziwork prevede anche l’attivazione di un Recruitment Center dedicato agli ordini ad alto volume. Un team di Digital Recruiter specializzati si occupa del primo contatto telefonico con i candidati e lavora quotidianamente su missioni strategiche per i nostri Key Account. Operativo presso la sede centrale, il team è coordinato in modo centralizzato e viene assegnato ogni giorno su ricerche specifiche e mirate. Questo approccio fa di iziwork il partner ideale per le aziende della logistica e un alleato per i lavoratori, soprattutto giovani, che trovano nella somministrazione un’opportunità concreta di crescita e inserimento professionale.