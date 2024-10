Amministratori indipendenti, Leo (MEF): non si può pensare a trattamenti fiscali differenziati

(Teleborsa) - Per quanto riguarda gli, "c'è un, perché il codice di autodisciplina delle quotate ha posto l'accento sulla retribuzione fissa e non su quella con una premialità, proprio per un'ulteriore garanzia e tutela dell'assetto". Lo ha detto, in occasione dell'evento per i 20 anni di Nedcommunity, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti."Cosa può accadere sul versante fiscale? Penso che, perché il fisco non può prevedere per diverse tipologie di amministratore un diverso carico fiscale - ha spiegato - C'è la possibilità delle stock option, su cui stiamo anche lavorando in legge di bilancio per la deducibilità per l'impresa"."L'assegnazione delle stock option a un amministratore indipendente, fermo restando ledi autodisciplina, laddove fosse consentita questo tipo di attribuzione ne deriverebbe sul versante fiscale un effetto in positivo", ha detto Leo."Per gli amministratori indipendenti,- ha evidenziato - Laddove fosse configurabile questa ipotesi, allora ne deriverebbe un meccanismo in positivo dal punto di svista fiscale sulla base dei valori normali che vengono a determinarsi al momento dell'assegnazione".