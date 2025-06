Bialetti costituisce comitati e nomina advisor legale per l'OPA

Bialetti Industrie

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, promossa da Octagon BidCo sulle azioni ordinarie di, la società rende noto che gli Amministratori Indipendenti della Bialetti hanno selezionato lo Studio BonelliErede quale advisor legale a supporto delle valutazioni e delle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere in relazione all’Offerta.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi, ai fini delle valutazioni e delle attività di propria competenza in relazione all’Offerta, dell’advisor legale indipendente designato dagli Amministratori Indipendenti.Bialetti segnala che il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la nomina dei Comitati endoconsiliari, nonché la nomina del Lead Independent Director.Il Cda di Bialetti si legge in una nota, ha provveduto allacon Parti Correlate, nonché delIl Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate è composto da Francesca Laura Di Pasquantonio, in qualità di Presidente (Consigliere indipendente), Simonetta Ciocchi (Consigliere indipendente) e da Rocco Sabelli (Consigliere non esecutivo).Il Comitato Nomine e Remunerazione è composto da Francesca Laura Di Pasquantonio, che ne assume la Presidenza (Consigliere indipendente), da Paola Petrone (Consigliere indipendente) e da Tommaso Paoli (Consigliere non esecutivo).Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha nominato il Consigliere indipendente, Francesca Laura Di Pasquantonio, quale Lead Independent Director, con il compito di svolgere una funzione di raccordo tra gli Amministratori non esecutivi e, in particolare, quelli indipendenti e gli altri Amministratori, contribuendo al buon funzionamento della governance societaria.La, nei giorni scorsi, ha sospeso l'istruttoria sul prospetto informativo dell'OPA obbligatoria, per avere il tempo di acquisire "talune informazioni supplementari".