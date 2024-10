Amplifon, ricavi e redditività in crescita nei 9 mesi

Amplifon

(Teleborsa) -ha chiuso ni primi nove dell'anno con un r, in aumento rispetto ai 103,4 milioni di euro riportati nei primi nove mesi del 2023. Il risultato netto su base ricorrente si attesta a 107,4 milioni di euro, in calo rispetto a 112,8 milioni di euro riportati nei primi nove mesi del 2023 per i maggiori ammortamenti conseguenti alle acquisizioni, ai forti investimenti nel business e per l’incremento degli oneri finanziari."Nei primi nove mesi del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita dei ricavi grazie a una performance organica superiore al mercato di riferimento e al significativo contributo delle acquisizioni, nonostante una base comparativa con il 2023 molto sfidante e un mercato europeo ancora al di sotto delle attese, benché in recupero", sottolinea il CeoI ricavi consolidati si sono attestati aa cambi costanti e del 6,1% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi del 2023.pari a 412,2 milioni di euro, segna unrispetto a 385,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023. L’incidenza sui ricavi è pari al 23,6%, in aumento di 10 punti base, nonostante un mercato europeo più debole rispetto alle aspettative e la diluizione derivante dalla significativa accelerazione della crescita del network di negozi diretti di Miracle-Ear negli Stati Uniti.pari a 50,6 milioni di euro rispetto ai 68,8 milioni di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno.pari a 1.068,3 milioni di euro rispetto a 852,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023, in seguito a investimenti in Capex e M&A per un totale di 283 milioni di euro (rispetto a 183 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023), distribuzione dividendi per 66 milioni di euro e acquisto di azioni proprie per 20 milioni di euro, con leva finanziaria al 30 settembre 2024 a 1,78x rispetto a 1,50x al 31 dicembre 2023 e 1,63x al 30 settembre 2023.del 2024, la Società si attende: un mercato europeo in progressiva normalizzazione e quello statunitense in crescita, ed una crescita del gruppo più sostenuta rispetto al mercato di riferimento. pertanto, si attende: ricavi consolidati in crescita high-single digit a cambi costanti ed un margine EBITDA su base ricorrente sostanzialmente in linea con quello riportato nel 2023.