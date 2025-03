Sesa, utile adjusted 9 mesi scende a 75,4 milioni di euro. Outlook confermato

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso i(al 31/01/2025) conconsolidati per 2.516,9 milioni di euro (+5,0% Y/Y) e una Redditività Operativa () consolidata pari a 176,7 milioni di euro (-2,0% Y/Y). L'è stato di 75,4 milioni di euro (-10,4%Y/Y).LaReported è passiva (debito netto) per 92,2 milioni di euro vs 62,5 milioni Y/Y, con un significativo recupero rispetto al 31/10/2024. Il gruppo ha 6.367 Risorse Umane al 31 gennaio 2025 (+14,5% Y/Y), con focus sulle aree di crescita del mercato (Vertical Applications, Digital Platform, Consulenza)Sesa hafavorevole per l'intero esercizio al 30 aprile 2025 con una crescita mid-single digit di ricavi ed Ebitda, grazie all'aspettativa di un trend positivo nel Q4 2025."Idel Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e tecnologie innovative, lungo le principali direttrici di evoluzione quali digitalizzazione dei processi, AI, cybersecutity, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder - ha commentato l'- Confermiamo la nostra strategia di sviluppo di competenze e applicazioni con un outlook di crescita mid-single digit di ricavi e redditività operativa attesa per il FY 2025, favorito dalla prosecuzione del trend di crescita del settore Business Services, nonché dall'incremento double-digit di ricavi e redditività nel Settore Digital Green anche a seguito delle azioni di re-engineering industriale. Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e competenze affiancando le imprese clienti nella creazione di valore attraverso la propria evoluzione digitale".