Amplifon sale con titoli difensivi, spunti da passaggio generazionale in CdA

(Teleborsa) - Ildi, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB,europei, dopo l'annuncio di dazi più alti del previsto da parte dell'amministrazione Trump ieri sera.Spunti sul titolo arrivano anche dal deposito delle liste per il rinnovo del CdA in vista dell'assemblea del 23 aprile 2025. La, proposta da Ampliter (azionista di riferimento con il 42,01% delle azioni), include consiglieri esistenti e i nuovi candidati Nina Cortese, Nicola Bedin e Francesca Fiore. La, presentata da investitori istituzionali con l'1,9% delle azioni, propone due candidati indipendenti: Lorenza Morandini e Marco Francesco Mazzù."La conferma di Enrico Vita per un quarto mandato come AD di Amplifon- scrivono gli analisti di Intermonte - L'ingresso di Nina Cortese (36), figlia della presidente Susan Carol Holland (68) e attiva nella ricerca scientifica, conferma l'impegno della famiglia fondatrice nei confronti dell'azienda e potrebbe rappresentare ilnella governance aziendale".Il, composto da 9 membri, nominato nel 2022, era composto da 8 consiglieri tratti dalla lista Ampliter e 1 dalla lista presentata dai fondi, in base ai risultati della votazione (71,96% per Ampliter, 27,25% per i fondi).A meta seduta migliora l'andamento di, che. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 18,9 e successiva a 19,46. Supporto a 18,34.