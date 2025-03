Esprinet, ricavi e redditività in crescita nell'esercizio 2024

Esprinet

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il Bilancio consolidato e il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, da cui emerge un, che si confronta con i -11,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023.da contratti con clienti si attestano a 4.141,6 milioni di euro,rispetto a 3.985,2 milioni di euro nel 2023.è pari a 69,5 milioni di euro, +8% rispetto a 64,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023.è pari a 46,2 milioni di euro, +5% rispetto a 44,1 milioni di euro dell’anno prima."Chiudiamo il 2024 con ricavi e quota di mercato in crescita, una redditività operativa superiore all'anno precedente e un ROCE in miglioramento, il tutto sostenuto da un quarto trimestre che ha visto i ricavi segnare un +10% e l’EBITDA Adj. registrare un incremento di oltre il 20%", afferma, Amministratore Delegato di Esprinet, aggiungendo "questi risultati confermano la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di adattarci a un mercato in evoluzione. Guardiamo con fiducia al futuro, supportati dalle attese di ripresa della domanda delle famiglie e dalla performance positiva delle imprese".Laè negativa per 36,2 milioni di euro e si confronta con un saldo negativo pari a 344,3 milioni di euro al 30 settembre 2024 e con un saldo positivo pari a 15,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023.