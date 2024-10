Auto, la preoccupazione del settore: il 55% delle imprese italiane prevede un calo del fatturato quest'anno

(Teleborsa) - Ilè preoccupato per l’indebolimento dell’industria europea del settore e per la riduzione della, acuito dalle tensioni geopolitiche internazionali, ma anche dalla necessità di stare al passo con quanto imposto dallaed. È quanto emerge dalla nuova edizione dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità, indagine realizzata ogni anno dallae da(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), presentata oggi presso l’Auditorium del MAUTO.Interrogate sulleper l’anno in corso le imprese si sono espresse con una visione marcatamente pessimistica. Il 2024 viene atteso, infatti, come anno di arretramento per tutti i vari indicatori economici, a partire dal fatturato che vede appena il 23% degli operatori dichiarare una crescita e il 55% una diminuzione, con un saldo del -32%. La maggiore debolezza viene avvertita soprattutto per gli(previsioni di contrazione per il 57% delle imprese e saldo tra attese di aumento e riduzione del -40%), ma anche sui(riduzione degli ordinativi esteri per il 50% degli operatori e saldo del -30%).Per un’impresa su tre è prevista una contrazione dell’, ma il quadro negativo si evidenzia anche per gli, per i quali il saldo tra prospettive di crescita e di decremento risulta pari al -19%.Nel 2023 le 2.135 imprese che compongono l’universo della componentistica automotive italiana hanno impiegato nel settore circa 170.000 addetti e generato un fatturato stimato, ad esso direttamente attribuibile, pari a. Seppure ilmostri ancora una crescita deldel +3,1% sul 2022, essa si presenta più contenuta rispetto all’anno precedente, nettamente inferiore a quanto registrato nel 2021 e, comunque, non riferibile a tutti i segmenti della filiera."Seppure i dati del 2023 siano ancora positivi, l’indagine descrive una filiera pessimista, preoccupata per l’instabilità del quadro economico e per l’incertezza sui volumi produttivi e fortemente condizionata dalle strategie delle case produttrici – ha spiegato il Presidente della Camera di commercio di Torino,. –Sebbene la maggioranza delle imprese realizzi prodotti destinati a qualunque tipo di veicolo, indipendentemente dall’alimentazione, la temuta scadenza europea impone un cambiamento del modello di business al 34% delle imprese, tra mantenimento della produzione per paesi extra-UE, virata verso l’elettrico o addirittura uscita dal settore auto. In questo contesto di incertezza, stabili gli investimenti in R&S, leggero calo delle imprese esportatrici e dei piani di sviluppo di nuovi powertrain, diffusa l’adozione di azioni in ambito ESG".Per, Presidente del Gruppo Componenti ANFIA, "la crisi della domanda di autoveicoli in Europa e in Italia, l’aumento deie il rallentamento degli investimenti in nuove tecnologie dellastanno creando le premesse per un possibile peggioramento di scenario riguardo all’impattodella transizione industriale sull’occupazione. Secondo un recente studio di CLEPA, l’associazione europea della componentistica automotive, dal 2020 ad oggi le perdite nette di posti di lavoro nel settore in Europa hanno superato i livelli dell’era Covid-19, essendo pari a 56.000 unità nonostante le per ora disattese proiezioni del 2021, che prevedevano 100.000 nuovi posti di lavoro nella filiera del veicolo elettrico entro il 2025"."Nel primo semestre 2024, sono stati annunciatiper ulteriori, superando i 29.000 del secondo semestre 2020 – ha aggiunto Stella –. Laè sotto pressione anche in Italia, dove l’impatto del perdurante calo dei volumi di veicoli prodotti rende urgente attuare misure di politica industriale per la competitività delle imprese e rende ancora più grave quanto prospettato in Finanziaria con la distrazione di circa l’80% delle risorse delche auspichiamo possa essere corretta nel corso dell’iter parlamentare".