Nusco, Banca Profilo abbassa target price e conferma Buy

Banca Profilo

Nusco

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione da 2,20 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi.Gli analisti ricordano che ladi Nusco prevede l'espansione della propria presenza commerciale attraverso il franchising a basso impiego di risorse, la diversificazione dell'offerta e la creazione di sinergie con attività complementari. L'azienda sta migliorando la qualità dei prodotti attraverso progressi tecnologici, semplificando la produzione con la digitalizzazione e espandendosi in mercati esteri ad alto potenziale. Si avvale della sua, Pinum D&W, per ridurre la dipendenza dal mercato italiano e rafforzare l'espansione internazionale.A seguito di un esercizio 2024 inferiore alle aspettative per Nusco e della persistente flessione del settore italiano dei serramenti, le. Banca Profilo prevede ora una graduale ripresa, con unprevisto di 52,3 milioni di euro nel 2025 (+1,4% anno su anno), 54,1 milioni di euro nel 2026 (+3,4% anno su anno) e 58,9 milioni di euro nel 2027 (+8,8% anno su anno), per un CAGR rivisto per l'esercizio 2024-2027 del 4,5% (rispetto al 7,2% precedente).Si prevede che lacrescerà a un CAGR del 6,3% (rispetto al 9,4% precedente) e laal 3,2% (rispetto al 5,1%), con un potenziale rialzo derivante dalle iniziative "Case Green" dell'UE che stimoleranno la domanda di soluzioni ad alta efficienza. Si prevede che la quota internazionale salirà al 45% entro il 2027.L'dovrebbe ora raggiungere gli 8,3 milioni di euro nel 2027, con una crescita a un CAGR del 6,6%, con margini stabili e disciplina dei costi. Ilè confermato a 6,8 milioni di euro nell'esercizio 2025-2027, sostenuto da un sussidio governativo di 3,7 milioni di euro. Si prevede che l'rettificato diminuirà, ipotizzando l'assenza di dividendi o riacquisti di azioni proprie.