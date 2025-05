Arterra Bioscience, fatturato 1° trimestre a 1,3 milioni di euro (+21,6%)

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che ilal 31 marzo 2025 risulta pari a circa, in aumento del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente."Il fatturato al 31 marzo 2025 è in aumento, da circa Euro 1,1 milioni a circa Euro 1,3 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+21,6). Il risultato conferma il trend di crescita fatto registrare nell’anno 2024 e gli ordini acquisiti in questi mesi ci fanno essere fiduciosi per il raggiungimento degli obiettivi programmati", ha commentato, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience.