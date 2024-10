GSK conferma le guidance ma abbassa previsioni di vendita di vaccini

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicaha registratodel2024 pari a 8 miliardi di sterline (-2% AER; +2% CER).a -15%. Shingrix -7% e Arexvy -72% riflettono i cambiamenti delle linee guida ACIP, la priorità delle vaccinazioni COVID negli Stati Uniti e l'annualizzazione del lancio di Arexvy nel terzo trimestre 2023.L'utile operativo di base ha segnato +5% e l'di base +5%, riflettendo le solide prestazioni dei medicinali speciali, insieme a un'efficace gestione dei costi. La liquidità generata dalle operazioni nel trimestre è di 2,5 miliardi di sterline, condi 1,3 miliardi di sterline.GSK hadi vendite annuali, profitto di base e EPS a tassi di cambio costanti (CER) e prevede di raggiungere risultati ampiamente nella media degli intervalli esistenti. Tutte le previsioni escludono qualsiasi contributo dalle soluzioni COVID-19. Inoltre, ha abbassato per la seconda volta quest'anno le sue previsioni di vendita dei vaccini per il 2024, colpite dalla debole domanda per i suoi vaccini contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) e l'herpes zoster."Abbiamo registrato, e ulteriori buoni progressi in R&S - ha commentato la- La forte crescita nei medicinali specialistici ha contribuito a compensare le minori vendite di vaccini e ha riflesso il successo dei nuovi lanci di prodotti in oncologia e HIV, nonché la resilienza che abbiamo ora integrato nel portafoglio e nelle prestazioni di GSK. La nostra pipeline continua a rafforzarsi con 11 studi clinici di fase III positivi segnalati finora quest'anno e stiamo attualmente pianificando lanci per 5 importanti opportunità di approvazione di nuovi prodotti l'anno prossimo. Abbiamo anche risolto la stragrande maggioranza delle controversie legali su Zantac nel trimestre, per eliminare l'incertezza e quindi possiamo concentrarci sul futuro. Tutto ciò significa che siamoe siamo ancora più fiduciosi nelle nostre prospettive per il 2026 e il 2031".