Radici, EnVent conferma target price di 2,35 euro e rating Outperform

Radici Pietro Industries & Brands

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM conferma aper azione ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, e ribadisce la" visto l'upside potenziale del 128% sul prezzo attuale.Gli analisti evidenziano che l'andamento del titolo Radici LTM è statonello stesso periodo, rispettivamente -3% vs -6%, oscillando tra 1 e 1,10 euro, dopo un picco vicino a 1,30 euro a fine maggio.Considerando il rallentamento dei settori residenziale e automotive nel secondo semestre del 2024 e i ritardi negli ordini del settore sportivo, ilper vendite e redditività per il 2025, rispettivamente a 65,1 milioni di euro da 70,6 milioni di euro e al 9,3% dall'11,1%, mentre il precedente obiettivo di indebitamento netto (15,2 milioni di euro) è stato raggiunto.Ladi Radici hanel lungo termine, coprendo i trend di mercato al ribasso; la strategia di sostenibilità è in corso, con ulteriori sinergie con Turfrecycler, prodotti a basso impatto ambientale previsti nel breve termine e investimenti di 4 milioni di euro per migliorare l'efficienza degli impianti e della rete di vendita. Le valutazioni di EnVent sul rischio aziendale, finanziario e di realizzazione del piano di Radici indicano un rischio aziendale medio e un basso rischio finanziario.