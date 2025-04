Walmart conferma le previsioni annuali, titolo in rally

Wal-Mart

(Teleborsa) - Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 3,17%, dopo che il colosso della distribuzione ha confermato le sue previsioni annuali.In precedenza, Walmart aveva previsto che le vendite del trimestre in corso sarebbero aumentate del 3-4% rispetto all'anno precedente, mentre il reddito operativo sarebbe cresciuto dello 0,5-2%. Il big della vendita al dettaglio mantiene ora invariate le aspettative finanziarie per il trimestre in corso e afferma che le possibilità di crescita del reddito operativo si sono ampliate.Quanti ai dazi, Walmart vede l'opportunità di conquistare quote di mercato e sottolinea la necessità di "mantenere la flessibilità necessaria per investire nei prezzi man mano che i dazi vengono applicati".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 82,85 USD con prima area di resistenza vista a 86,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 81,33.