Infranity (Generali Investments) si espande in Nord America

Generali

(Teleborsa) -, uno dei principali investitori in infrastrutture a livello globale e parte di Generali Investments,con l'apertura di un primo ufficio a New York e la nomina di tre nuovi esperti: Paul Colatrella, Katherine McElroy e William Kim.Fondata nel 2018 e sostenuta da, Infranity ha costruito un. Ad oggi ha completato circa 100 investimenti per un valore superiore a circa 9 miliardi di euro, con l'obiettivo di offrire rendimenti risk-adjusted a lungo termine ai propri investitori. Le masse gestite da Infranity, in rapida crescita, superano oggi gli 11 miliardi di euro., che hanno esperienza nelle stesse strategie di investimenti che Infranity perseguirà in Nord America, portano una profonda conoscenza e anni di esperienza nell'origination, nell'investimento e nella raccolta fondi nel mercato nordamericano, si legge in una nota."Siamo entusiasti di supportare Infranity, una società di Generali Investments in rapida crescita, nell'espansione sul mercato statunitense dove vediamo crescenti opportunità di investimento nelle infrastrutture per i nostri clienti - ha commentato, AD di Generali Investments e Presidente di Infranity - Molti investitori cercano soluzioni di private asset con il potenziale di generare rendimenti interessanti risk-adjusted e che possano combinare allo stesso tempo innovazione e impatto positivo per le persone e la comunità".Katherine McElroy è stata nominata Managing Director del team Debt Investment. Già Managing Director di, si è concentrata sull'avvio di investimenti diretti in progetti infrastrutturali nordamericani per la strategia Infrastructure Private Debt dell'azienda. William Kim è stato nominato Managing Diector del team Debt Investment. Ex direttore di Fiera Private Debt, si è concentrato sui progetti infrastrutturali nordamericani. In precedenza, è stato associato al team Clean Energy Infrastructure Credit di Capital Dynamics.