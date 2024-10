Moncler scende in Borsa dopo i conti. Analisti tagliano i target price

Moncler

(Teleborsa) -per, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, dopo che ieri sera ha comunicato di aver chiuso ilsu anno a cambi costanti a 635,5 milioni di euro, leggermente peggio delle attese, in un contesto di generale incertezza a livello macroeconomico che ha condizionato l'andamento su tutti i mercati di riferimento.Dopo la pubblicazione dei conti, diversihannosul titolo:ha tagliato il target price a 55 euro per per azione (dai 56 precedenti), RBC a 59 euro da 63 euro,a 55 euro da 60 euro,a 52 euro da 56 euro,a 46 euro da 48 euro.In una nota sul lusso europeo, Berenberg hacon rating Hold e target price a 57 euro.Si muove al ribassocon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 50,51 e successiva a 49,31. Resistenza a 53,19.