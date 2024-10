Padoan (Unicredit): non esiste board ottimale, bisogna avere a cuore la gestione del rischio

Unicredit

(Teleborsa) - ". Ci troviamo di fronte, da tempo, a un mondo in cui ci sono cambiamenti che non possiamo controllare, che determinano il fatto che chi si occupa di gestione delle imprese deve, che viene complicata dal fatto che compaiono rischi multipli". Lo ha detto, presidente di, in occasione dell'evento per i 20 anni di Nedcommunity, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti.C'è la necessità di ", per capire fino a che punto siamo in grado di valutare l'ambiente che cambia e gli effetti operativi", ha aggiunto.Secondo Padoan, "il board è un team, ilche ne fanno parte, ma è di più. Se questo non avviene, il board ha una capacità di impatto molto più basso"."I board sono sempre espositi, e primo o poi se il team non funziona ti accorgi di averlo composto male - ha continuato - Il board deve essere composto da giocatori che giocano in ruoli diversi, ancora più importante oggi con gli stimoli delle nuove tecnologie. Non esiste un board ottimale, nemmeno quello delle imprese più facoltose, e bisogna".Secondo il presidente di Unicredit, "il futuro è oggi particolarmente rilevante, perché, con un grado di incertezza delle decisioni che è immensamente più elevato di quanto non fosse un po' di tempo fa".Parlando di uno scenario concreto, ha detto che "finché l'non si darà, il gap con gli Stati Uniti non diminuirà ma aumenterà".