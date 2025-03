UniCredit, Padoan: consolideremo ancora di più nostro ruolo di pilastro nel settore europeo

Banco BPM

UniCredit

(Teleborsa) - "Lache abbiamo raggiunto, frutto dell'azione sinergica del nostro Gruppo: un team unito e coeso, sempre orientato verso obiettivi chiari e condivisi. Negli ultimi quattro anni, sotto la guida del nostro Amministratore Delegato, Andrea Orcel, abbiamo agito con fermezza e determinazione. Grazie alla sua leadership visionaria abbiamo portato a termine con successo la prima fase del piano strategico UniCredit Unlocked e superato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati". Lo ha affermatodi, aprendo l' assemblea degli azionisti "Ora andiamo avanti con la sicurezza e la consapevolezza delle capacità che abbiamo acquisito, trimestre dopo trimestre, grazie a performance sempre superiori alle aspettative e all'esperienza accumulata durante questo percorso di trasformazione. E- ha sottolineato - La nostra ambizione è sempre stata quella di diventare la Banca per il futuro dell'Europa, un punto di riferimento fondamentale per la prosperità del nostro continente".- ha detto Padoan - In un panorama globale geopoliticamente incerto ed economicamente turbolento, il contributo attivo delle imprese è cruciale per rafforzare le risorse dell'Unione. Siamo convinti che il settore finanziario debba assumere un ruolo da protagonista in questo scenario, come evidenziato nei rapporti di Letta e Draghi, due documenti chiave pubblicati lo scorso anno che tracciano la rotta per la competitività del nostro blocco"."Oggi, mentre guardiamo alle azioni decisive che ci hanno portato fin qui, volgiamo lo sguardo al futuro - ha sottolineato il presidente - Sonoche si presenteranno. Nei prossimi anni, consolideremo ancora di più il nostro ruolo di pilastro nel settore bancario europeo".