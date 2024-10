PIL Italia, il commento di consumatori e imprese: difficile raggiungere crescita dell'1%

(Teleborsa) - Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat , nel terzo trimestre 2024 ilè rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dellosu base annua."L’economia italiana è in frenata, e a pochi giorni dalla diffusione del Documento Programmatico di Bilancio, i risultati di crescita indicati dal governo sembrano sempre più difficili da conseguire. A pesare, la debolezza del contributo della spesa delle famiglie, che continua a crescere a ritmi troppo lenti ed incompatibili con variazioni del PIL pari o superiori all’1%. A sostenere il PIL, ancora una volta, è il turismo, grazie al buon andamento della stagione estiva, soprattutto grazie all’incremento dei visitatori provenienti dall’estero". Cosìnel commentare le stime Istat.Secondo, Senior Economist di ING, "la stima preliminare di oggi è chiaramente deludente e lascia una crescita acquisita per il 2024 dello 0,4%. Anche un rimbalzo nel quarto trimestre, che noi continuiamo a prevedere, lascerebbe probabilmente ladel PIL italiano per il 2024 nell'area dello 0,5-0,6%, ben al di sotto della previsione dell'1% recentemente ribadita dal governo italiano nel suo piano strutturale a medio termine presentato alla Commissione UE nell'ambito della nuova governance fiscale"."Il Paese è fermo. Con una variazione acquisita per il 2024 pari allo 0,4% l'obiettivo di avere una crescita per l'anno in corso dell'1% è diventato ormai un miraggio", ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell'. "Peraltro a salvarci da un ribasso del PIL è solo il settore terziario, probabilmente trascinato dal turismo e, quindi, destinato a ridimensionarsi nel quarto trimestre. Preoccupante invece, in prospettiva, la forte riduzione dell'industria", ha aggiunto Dona."I numeri dimostrano come l’Italia registri una crescita insoddisfacente, e su tali dati pesa la situazione di crisi dei consumi, con le famiglie che, nonostante il ridimensionamento dell'inflazione, continuano a contrarre la spesa – ha spiegato il presidente di, Gabriele Melluso – Il vero motore dell’economia sono proprio i consumi dei cittadini, e in tale direzione il governo deve correre ai ripari varando misure specifiche per far ripartire gli acquisti delle famiglie, che nel corso del 2024 registrano un calo del -0,9% su anno con punte del -1,1% per gli alimentari, con effetti negativi diretti in tutti i comparti e sul PIL nazionale".