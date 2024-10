Question Time, Roccella: Governo affronta assegno unico, maternità surrogata e violenza di genere

(Teleborsa) - Durante il, i ministrihanno risposto a una serie di quesiti su, tra cui. Di fronte a interrogazioni puntuali e questioni complesse, il governo ha confermato la propria determinazione nell’affrontare sfide legislative e sociali cruciali per il Paese, chiarendo le strategie in atto per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di molte persone.Sull', i rappresentanti governativi hanno volutoribadendo che il governo non intende affatto cancellare o limitare questa misura di sostegno, come paventato da alcune voci negli ultimi mesi. Al contrario,, portando lae prevedendo, nella nuova legge di bilancio, un ulteriore investimento di 1,5 miliardi per sostenere le famiglie e incentivare la natalità.Tuttavia, la reale minaccia all’assegno unico, secondo quanto dichiarato dai ministri, arriva da unache mira a eliminare i requisiti di residenza e contratto di lavoro minimo per l’accesso al beneficio. Questo potrebbeincludendo persone con figli residenti all’estero, e compromettere quindi la sostenibilità economica della misura. Il governo ha espresso il proprio rammarico per la mancanza di supporto da parte dell’opposizione in questa sfida cruciale, invitandola a sostenere il dialogo con le istituzioni europee per preservare l'integrità del provvedimento, concepito come strumento di sostegno demografico e non solo economico."Continueremo in questa nuova fase del procedimento a difendere l’assegno unico,, continuando a confidare – speriamo non invano – in un sussulto di patriottismo e coerenza da parte delle forze politiche che erano azioniste di maggioranza quando la norma è stata scritta, e oggi si voltano incredibilmente dall’altra parte", aggiunge Roccella.Un altro argomento caldo sollevato durante il Question Time è stato quello della, su cui la ministra Roccella ha risposto con fermezza. La maternità surrogata, ha sottolineato, non è solo vietata dalla legge italiana ma rappresenta una violazione della dignità delle donne, trasformando il corpo femminile in una "incubatrice meccanica"., la disumanità dei contratti per le gestanti, la venatura razzista dei cataloghi, dove si può scegliere il colore della pelle e dove gli ovociti delle donne di colore costano molto meno di quelli delle bianche", aggiunge la ministra, ricordando che in Italia, già da vent'anni,per chi promuove o organizza la maternità surrogata, in accordo con le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. La ministra ha quindiche mira a rafforzare ulteriormente il divieto e a prevenire aggiramenti delle norme.Infine, la ministra Roccella ha affrontato il tema del "", uno strumento dipensato per le donne, che ora è stato reso strutturale per garantirne la continuità. "Abbiamo voluto sottrarlo all’incertezza dei rinnovi annuali – ha spiegato – per offrire una chi si trova in situazioni di emergenza e vulnerabilità". Questo provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di, che comprendono anche un. È previsto inoltre un nuovo stanziamento diper programmi di orientamento e formazione professionale dedicati alle vittime, come parte dell’impegno del governo per sostenere l’inclusione sociale e l’autonomia economica di queste donne.Per rendere più efficace l’azione di contrasto alla violenza di genere, sono in fase di ultimazione le linee guida per la formazione degli operatori, elaborate dal. Queste linee guida saranno, e rappresentano un passo importante per uniformare l’approccio e migliorare le competenze di coloro che operano in prima linea contro la violenza.