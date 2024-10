Stellantis, tavolo al Mimit il 14 novembre dopo il "no" di Elkann al Parlamento

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro, ha convocato ilper giovedì 14 novembre a Palazzo Piacentini. Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dell'azienda, delle Regioni sede di stabilimenti produttivi, delle organizzazioni sindacali e dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive). È arrivata subito la risposta del governo dopo che ieri il presidente del gruppo automobilistico,, aveva fatto sapere che non sarebbe andato inin Parlamento ma che il confronto sarebbe proseguito con il Mimit, “in attesa della convocazione ufficiale presso la"."Non essendoci aggiornamenti dall'audizione dello scorso venerdì 11 ottobre da Lei stesso presieduta non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quanto già illustrato dall'amministratore delegato", aveva spiegato in una lettera inviata al presidente della X Commissione,, ringraziando lui e i parlamentari "per l'attenzione che stanno dedicando al settore dell'automotive e alle sue evoluzioni in Italia, in Europa e nel mondo".Gusmeroli ha comunque fatto sapere che rinnoverà la richiesta di audizione del presidente di Stellantis, John Elkann. Il leader del suo partito e ministro dei Trasporti,, ha definito la decisione di Elkann una "vergognosa offesa alle istituzioni". "Prima Stellantis prende i soldi e scappa all'estero, ora John Elkann diserta il Parlamento. La sua presenza è un obbligo, non solo morale, per rendere conto al Paese di una gestione scellerata nonostante gli enormi contributi pubblici – ha dichiarato in una nota –. Laribadisce la propria solidarietà a tutti i lavoratori del gruppo Stellantis".Anche ifanno pressione sul governo affinché venga convocato un tavolo a. Su Stellantis e il settore auto "siamo in attesa di risposte da parte della presidente del consiglio e del ministro Adolfo Urso. Continuiamo a chiedere un incontro" a Palazzo Chigi, ha dichiarato il leader della Uil,, in conferenza stampa. "La Fiat non c'è più da un po' di anni e la famiglia Agnelli non comanda più. Non so se tutti se ne sono accorti e se lo sono messi in testa", ha commentato invece il leader della Cgil,