Stellantis, corsa a due per il ruolo di Ceo

Stellantis

(Teleborsa) - In attesa dell'approvazione dei conti del primo trimestre, inla corsa per il ruolo di nuovo Ceo del gruppo sembra essersi ristretta a due figure, entrambe interne. Si tratta di, 50 anni proveniente da Napoli, oggi responsabile delle Americhe e responsabile globale della qualità, e, 51 anni, una vita trascorsa in Psa, il gruppo che prima della fusione controllava Citroën e Peugeot. Al momento Filosa sembra essere quello con più possibilità di essere il nome che il presidente John Elkann ha più volte dichiarato sarebbe stato reso noto entro giugno.Il settore dell’automotive continua ad affrontare una fase molto complessa in cui cresce il livello competitivo. A marzo ilè cresciuto del 2,8%, mentre Stellantis ha visto scendere la suadal 16,5% al 15,1% delle. Lo scenario economico è poi tutt'altro che rassicurante: da una parte idi Trump, dall’altra le rigidecontro i cambiamenti climatici. Condizioni che mettono a rischio l’, ha spiegato Elkann agli azionisti sottolineando però che "non è troppo tardi se gli Stati Uniti e l’Europa intraprendono le azioni urgenti necessarie per promuovere una transizione ordinata".L'ipotesi Filosa potrebbe essere quella favorita dalvisto che potrebbe essere letta come un esempio della rinnovata "attenzione" al mercato domestico e alla "italianità". Dalla sua Filosa (ex numero uno di Jeep) può presentare i risultati conseguiti negli– primo mercato di Stellantis – dove è riuscito a ottenere una riduzione significativa delle scorte presso le reti di distribuzione americane e i rapporti con i concessionari sono migliorati. Inoltre, la responsabilità globale della Qualità che Elkann gli ha affidato è già un primo riconoscimento importante visto che è considerata "il fulcro della promessa dell’azienda ai clienti".Picat è entrato ingiovanissimo, subito dopo la laurea in ingegneria civile conseguita all’di Parigi. Dalla sua può contare ottimi risultati in Citroën anche in. È già stato numero uno del marchio Peugeot prima della fusione di Psa e Fca. Potrebbe però pagare la sua nazionalità, visto che la parte francese del board è ritenuta responsabile della scelta di Tavares.