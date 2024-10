Bonus mamme, Anief: decisione Tribunale di Milano conferma valenza ricorsi su esclusione precarie

(Teleborsa) - Ilha sollevato questione didella norma sulda assegnare alle lavoratrici mamme in tutti i casi in cui esclude le donne precarie: la decisione, che priva le precarie di una decontribuzione previdenziale importante, fino a 3 mila euro annui, giunge dopo che i giudici hanno riscontrato il contrasto della norma italiana con il diritto dell'Unione europea (a partire dalla Direttiva 70/1999), esattamente come ha sempre denunciato dall’. Alla luce di questo, il sindacato autonomo rilancia le adesioni al ricorso gratuito che mira a contestare l’illegittima esclusione dal bonus di tutte le donne che lavorano per lo Stato ma non a tempo indeterminato.“Il nostro ufficio legale – ricorda, presidente nazionale Anief - aveva già avviato dei ricorsi per le mamme precarie della scuola, quindi per docenti, collaboratrici scolastiche e assistenti nei vari ruoli delle sedi scolastiche. Adesso, quindi, attendiamo con fiducia il giudizio della Consulta. Nelle more è sempre possibile aderire al ricorso e inviare la diffida per interrompere la prescrizione dei crediti vantati”, conclude il sindacalista autonomo: il ricorso gratuito Anief riguarda il mancato accesso al bonus mamme del personale docente, Ata ed educativo con contratto a tempo determinato.In sostanza, il Tribunale meneghino ha ravvisato ildella condotta tenuta dall’nell'aver omesso di applicare alle ricorrenti lavoratrici mamme precarie il medesimo esonero contributivo che comporta un beneficio economico fino a 3 mila euro. Sotto accusa, nello specifico, è la Circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 e la questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 213/2023 per violazione degli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione, sempre rispetto al mancato riconoscimento dell'alle lavoratrici madri a tempo determinato e a quelle con rapporto di lavoro domestico.