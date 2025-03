ANIEF: risarcimenti record pure nel 2025, soddisfazione del presidente Pacifico

(Teleborsa) -dopo ilcon(ben 15 milioni e 361 mila euro frutto di 6.425 sentenze), il 2025 parte con risultati non meno entusiasmanti: ad un mese di gennaio che ha fatto registrare oltre un milione e 600 mila euro recuperati nellesempre a favore didella nostra scuola, ha fatto seguito quello di febbraio che non è da meno.sempre prodotte dai legali che operano per Anief, ci dice che sono un milione e 526 mila gli euro assegnati ai lavoratori della scuola per comportamenti scorretti o inadempienti dell’amministrazione o a seguito di errate norme approvate del legislatore. Pertanto, ammontano in soli due mesi,: ad esempio,, gli stipendi privi degli scatti stipendiali del, lale ricostruzioni di carriera non complete. “Siamo davanti a risultati in tribunale esaltanti – ricordapresidente nazionale Anief - , risultati che fino a qualche anno fa non pensavamo che si sarebbero potuti raggiungere: coordinati da Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, i nostri legali stanno portando a termine il frutto di battaglie portate avanti con costanza, coerenza e sempre finalizzati a fare prevalere la giustizia: