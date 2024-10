Destination Italia, approvate linee guida progetto "The First GLocal Travel Tech"

Destination Italia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Dina Ravera, ha approvato leche posiziona la Società comeed ha preso visione dei range di Target di Valore della Produzione (VdP) ed EBITDA per l’esercizio 2025.Alla luce degli investimenti effettuati e tenendo conto delle imminenti delivery delle progettualità più importanti, la società è pronta a generare la redditività attesa e si pone: unnel range pari atrainata dall’espansione e ottimizzazione del presidio commerciale sui mercati esteri, dall’apertura del canale B2C e dal potenziamento dell’offerta con nuove soluzioni di viaggio basate sui trend emergenti; unnel range digrazie all’incremento del Valore della Produzione ed alle efficienze operative generate dalla tecnologia proprietaria."Globalizzare con untutto ciò che è locale con unche parte dalle Destinazioni e con la tecnologia proprietaria quale strumento di efficientamento dei processi, rende Destination Italia 'The First Glocal Travel Tech'", ha sottolineato, Presidente di Destination Italia, aggiungendo "ci siamo resi conto che il nostro modello di business ètalmente strutturato e contestualmente innovativo che abbiamo deciso diconsiderandoin altre nazioni"."Un, supportato da una tecnologia che industrializza i processi e consente di accedere a una multicanalità distributiva integrata, rappresenta oggi la verainternazionale. Non parliamo quindi di globalizzare il nostro modello, bensì di estenderlo con un modello multidestination che parte dall’Italia ma non si pone limiti in termini di estensione in altre nazioni", ha spiegato la manager, seocndo ciuo "tutto è possibile anche grazie alle nuove funzionalità di Hubcore Ai collegate all’Intelligenza Artificiale che stanno riscuotendo l’interesse di tutti gli stakeholder".Il progetto strategico ha l’obiettivo dinel panorama competitivo internazionale - “The First GLocal Travel Tech” – che associa l’offerta di contenuti turistici locali creati da una rete di esperti (“Local”) digitalizzati e aggregati con una tecnologia proprietaria (“Tech”) con un elevato livello di automazione dei processi, che consente con un processo End to End l’accesso a un mercato Globale favorito da un approccio multichannel. Si tratta di un modello di business che contraddistingue Destination Italia rispetto a tutte le categorie di competitor.Grazie a software e processi altamente efficienti, il, consentendo un'espansione globale efficiente in termini di tempo e di costi. In particolare, l'apertura di una nuova destinazione turistica richiede meno di 6 mesi e un investimento limitato., mentreil focus verterà