Ucraina, Trump: presto il cessate il fuoco completo

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha dichiarato che "molto presto ci sarà un" tra, "le linee guida principali dell'accordo sull'Ucraina sono state stabilite". In un discorso dallo Studio Ovale con il segretario alla Difesa,, il presidente ha aggiunto che "l’accordo è in fase di negoziazione", ha dichiarato ai giornalisti. "Le linee guida principali dell'accordo sull'Ucraina sono state stabilite dopo i miei colloqui con Putin e Zelensky", ha dichiarato Trump.Intanto il presidente ucraino,, ha ringraziato laper il. "Accolgo con favore la forte decisione della Germania di sostenere l'Ucraina con un finanziamento aggiuntivo diper le esigenze di difesa per il 2025 e di quasi 8,25 miliardi di euro per gli anni successivi (2026-2029) – ha scritto Zelensky su X –. Questo comprenderà difesa aerea, artiglieria, droni, veicoli blindati, attrezzature per lo sminamento e altro ancora. Come sempre, la Germania fornisce esattamente ciò di cui l'Ucraina ha più bisogno, ciò che salva le vite degli ucraini"."Ciò significa che i contratti con l'industria dellasaranno firmati in futuro, un passo significativo verso la creazione di garanzie di sicurezza a lungo termine. È anche un riconoscimento del fatto che l'diventerà ancora più forte dopo la fine della guerra, e la Germania è impegnata a contribuire a questo obiettivo", ha scritto ancora Zelensky, aggiungendo di essere "grato al popolo tedesco e a tutte le forze democratiche che hanno contribuito a questa decisione. I miei più sinceri ringraziamenti al cancellieree al leader della Cdu,, vincitore delle recenti elezioni tedesche"."La Germania ha già fornito un enorme sostegno all'Ucraina e continua a dare prova di leadership nel difendere i valori della vita normale e il valore della vita umana stessa. Tutto ciò che stiamo facendo ora per fermare l'della Russia servirà anche come base per garanzie di sicurezza a lungo termine in futuro.!", ha concluso il presidente ucraino.