Elica, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Elica

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,1 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, confermando la" sul titolo. Gli analisti parlando di un 3Q24 debole e inferiore alle attese con buoni sagnali da Nord America/Motori più che offuscati dall'andamento negativo in Europa (cooking).Incorporando le nuove indicazioni sul 2024, il broker hasu sales e Adj. EBITDA del circa -4%/-11%. Sul 2025, effettua una riduzione similare (sales -4% e Adj. EBITDA -12%) assumendo un recupero del mercato (+5% YoY delle sales di cui +1% dai nuovi prodotti), ipotesi che sembrerebbero più costruttive di quelle del management."Se da un lato siamo già alla settimana riduzione di stime (su 8 trimestri), dall'altro non vediamo particolari ragioni per osservare un miglioramento sostanziale dell'arena competitiva (soprattutto sui piani ad induzione aspiranti) almeno nel breve - si legge nella ricerca - Restiamo(allargamento della gamma prodotti, rete commerciale)".