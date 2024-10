Estee Lauder ritira la guidance e abbassa il dividendo

Estée Lauder

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mercato dei cosmetici, dei profumi e dei prodotti per la cura della pelle e dei capelli, ha registratopari a 3,36 miliardi di dollari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (terminato il 30 settembre 2024), in calo del 4%. Lesono diminuite del 5% principalmente a causa del peggioramento del sentiment dei consumatori in Cina. La società ha registrato unadi 156 milioni di dollari, rispetto agli utili netti di 31 milioni di dollari dell'anno precedente, principalmente a causa di oneri associati ad accordi di conciliazione per contenziosi sul talco per un totale di 159 milioni di dollari."Sebbene crediamo che le nuove misure di stimolo economico in Cina presentino un potenziale di stabilizzazione e, in ultima analisi, di crescita della bellezza di prestigio a medio-lungo termine, prevediamo ancora forti cali a breve termine per il settore in Cina e nel travel retail in Asia - ha detto il- Nel resto della nostra attività, continuiamo ad aspettarci la continua normalizzazione della crescita nel settore della bellezza di prestigio, in particolare in Nord America. Con questo complesso panorama del settore, inclusa la particolare difficoltà nel prevedere i tempi di stabilizzazione e ripresa del mercato nel travel retail in Cina e in Asia, e nel contesto dei cambiamenti di leadership, stiamo solo pubblicando una previsione per il secondo trimestre e. Inoltre, stiamo, il che creerà anche una maggiore flessibilità finanziaria per il nostro nuovo team dirigenziale per riaccelerare la nostra traiettoria di crescita redditizia".