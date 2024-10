Sciopero generale: CGIL e UIL contro la manovra, la Cisl si dissocia

(Teleborsa) -scendono in piazza contro laproposta dal, annunciando uno, senza la partecipazione dellaLa protesta sindacale, che mira a ottenere una revisione della manovra, accentua le divisioni nel fronte sindacale e alimenta lo scontro con il governo. La premier Giorgia Meloni ironizza sulla, giudicandola prematura rispetto all, e sottolinea i provvedimenti a favore dei redditi bassi e dell’occupazione femminile inseriti nella legge.La, affermando che i sindacati scioperano contro un aumento dei redditi, mentre l’opposizione politica potrebbe appoggiare la mobilitazione. Lo sciopero sarà accompagnato daproprio mentre il Parlamento esamina eventuali modifiche alla manovra, che saranno presentate entro l'11 novembre.La, rivendicando finanziamenti per i servizi pubblici e politiche industriali, oltre a interventi contro evasione ed extraprofitti. In contrasto, la Cisl, con il segretario Sbarra, apprezza gli interventi principali della manovra, creando ulteriori tensioni con i leader di CGIL e UIL, che la accusano di schierarsi in modo troppo favorevole al governo.