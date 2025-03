Banche, accordo sindacati-Abi su permessi sindacali

(Teleborsa) - IFabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin ehanno firmato il nuovoper le. L'accordo, che durerà quattro anni e sarà valido fino al 31 dicembre 2028, è stato sottoscritto dai segretari generali di Fabi,, First Cisl,, Fisac Cgil,, Uilca,, Unisin,, e dal presidente del Comitato affari sindacali e del lavoro (Casl) dell'Abi,Tra le, informa una nota della Fabi, l'introduzione della figura delche si affianca alla rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) e avrà le stesse prerogative. Sarà possibile costituire rappresentanze territoriali, su base provinciale, con 32 dipendenti e almeno 16 iscritti. Le organizzazioni sindacali potranno scegliere, di volta in volta se avere Rsa separate dalle Rst, oppure se far coincidere i due ruoli.Sono stato definiti, poi, iper i. Via libera alladelle "" a partire dal giorno 1 gennaio 2026; entro i prossimi 30 giorni sarà avviato il confronto tecnico."È un accordo molto positivo sul piano politico che conferma le buona qualità delle relazioni sindacali con Abi e con i gruppi bancari. Per quanto riguarda i rappresentanti sindacali territoriali, è un passo nuovo e unico, rispetto ad altri settori, nelle relazioni sindacali ed è, inoltre, la risposta allo snellimento della rete fisica di filiali delle banche. Una novità assoluta che ci permette di far fronte ai cambiamenti organizzativi delle banche e che farà scuola anche per altri settori", ha commentato il segretario generale della Fabi,"Anche in questa occasione – ha osservato– le parti hanno dimostrato senso di responsabilità e concretezza, confermando l'alto livello delle relazioni sindacali raggiunto nel settore e la capacità di individuare soluzioni innovative per far fronte ad uno scenario di riferimento in continua evoluzione".