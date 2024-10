Volkswagen vuole ridurre gli stipendi del 10% per salvaguardare i posti di lavoro

Volkswagen

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'automotive, ritiene che unadarebbe al gruppo i mezzi per effettuare investimenti futuri in modo da rimanere competitiva e. L'annuncio arriva dopo una richiesta del sindacato IG Metall di aumentare gli stipendi del 7% e ripristinare i contratti collettivi, con l'azienda che ha affermato di non essere in grado di soddisfare tali richieste."Siamoautomobilistico in Europa, e in particolare in Germania come sede aziendale - ha affermatodi Volkswagen - Il deterioramento delle cifre della Volkswagen per l'ultimo trimestre, in particolare per il marchio Volkswagen con un margine di solo il 2,1 percento, lo rende particolarmente chiaro. Se rimaniamo a questo livello, non saremo in grado di finanziare il nostro futuro. Alla luce di questa situazione, non possiamo soddisfare la richiesta dell'IG Metall di ripristinare i contratti collettivi risolti"."Le operazioni di successo sono un prerequisito per la sicurezza del posto di lavoro - ha aggiunto Meiswinkel - E questo è il nostro obiettivo. Quindi. Uno strumento decisivo in questo caso sarà l'abbassamento dei costi del lavoro a un livello competitivo rispetto al benchmark del settore".Nelle trattative, l'azienda ha anche annunciato piani perper i dipendenti nella fascia Tarif Plus, con l'obiettivo di legarlo al bonus di partecipazione agli utili concordato collettivamente in futuro. Un'altra misura di efficienza che l'azienda ritiene contribuirà a salvaguardare il suo successo a lungo termine è l'eliminazione dei bonus di anniversario e del bonus concordato collettivamente di 170 euro al mese.Il prossimo round di contrattazione collettiva avrà luogo il 21 novembre 2024. L'obbligo di astenersi da azioni sindacali per il contratto salariale collettivo scade il 30 novembre 2024. Il contratto di contrattazione collettiva di Volkswagen si applica a circanegli stabilimenti di Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden e Kassel e copre anche i dipendenti di Volkswagen Financial Services, Volkswagen Immobilien e dx.one.