Mediocredito Centrale, a Levoni un finanziamento di 5 milioni di euro

(Teleborsa) -sostiene la crescita internazionale dicon un finanziamento didella durata di 60 mesi, assistito per il 70% dalla Garanzia Futuro di SACE. Grazie all’operazione, Levoni potrà finanziare gli investimenti effettuati all’estero per la realizzazione di uno stabilimento produttivo negli, in cui opera già dagli anni ‘90. L’impiego iniziale è di 14 milioni di euro, e raggiungerà una spesa complessiva di oltre 18 milioni.Con oltre un secolo di storia, il Gruppo Levoni è tra i maggiori produttori nazionali diottenuti da suini nati, allevati e trasformati in Italia. Oggi dà lavoro a oltree opera attraverso la Sede di Castellucchio, il Macello Mec Carni di Marcaria e i tre prosciuttifici di San Daniele del Friuli, di Lesignano de’ Bagni e di Corniglio. Le sedi commerciali sono la Levoni America Corporation e la Carlo Foppa SA."Il gruppo Levoni è simbolo della eccellenza del nostro Made in Italy nel mondo", ha dichiarato, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale. "Come Mediocredito Centrale siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di progetti ambiziosi e di crescita, che consentono l’espansione nei mercati esteri di una tra le più importanti imprese italiane della filiera alimentare", ha aggiunto."Siamo grati a Mediocredito Centrale per la consueta fiducia nell’operato della nostra azienda” – afferma, Amministratore delegato di Levoni – siamo felici di poter contare sul suo supporto anche per questo ambizioso progetto".