Boeing, fine dello sciopero: i lavoratori accettano aumento salariale del 38% in 4 anni

Boeing

(Teleborsa) - I lavoratori della costa occidentale degli Stati Uniti della, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, hannoche ha bloccato la maggior parte della produzione di velivoli e aggravato la crisi della società.In particolare,che fanno parte dei distretti 751 e W24 dell'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), hanno votato per ratificare un nuovo contratto sindacale con l'azienda che ha immediatamente stabilito un nuovo standard per la retribuzione e gli stipendi per i lavoratori del settore aerospaziale. Il sindacato ha detto che gli iscritti hanno votato il 59% a favore del nuovo contratto.Il nuovo contratto include uncomposto del 43,65% (prima dell'aumento composto) per i quattro anni di durata del contratto."Questo accordo rappresenta un, che afferma chiaramente che i lavori aerospaziali devono essere carriere della classe media in cui i lavoratori possono prosperare - ha commentato, presidente internazionale di IAM - I lavoratori del settore aerospaziale, guidati dall'IAM, il sindacato aerospaziale più potente al mondo, non si accontenteranno di niente di meno del rispetto e dei salari e dei benefit che sostengono la famiglia di cui hanno bisogno e che meritano. Questo accordo riflette i risultati positivi dei lavoratori che si uniscono, partecipano alla democrazia sul posto di lavoro e dimostrano solidarietà tra loro e con la comunità durante uno sciopero necessario ed efficace".L'IAM è il più grande sindacato aerospaziale del Nord America e i suoi lavoratori sono andatida quando la sezione Boeing è stata fondata negli anni '30, incluso l'ultimo sciopero iniziato il 13 settembre.Scendendo ancor di più nei dettagli, è previsto un: il bonus di ratifica combina il precedente bonus di ratifica di 7.000 dollari e la somma forfettaria di 5.000 dollari nel 401(k). Passi avanti sul contenimento dei costi sanitari, sulle regole sugli straordinari e sulle disposizioni chiave sulla sicurezza del lavoro.