Manovra, INPS: Quota 103 poco utilizzata, i numeri

(Teleborsa) - Il Ddl di bilancio "prevede interventi che potrebbero determinare effetti positivi in termini macroeconomici, con risvolti anche favorevoli sullaLo ha spiegato il presidente dell'Inps,nell'audizione sulla manovra nelle Commissioni bilancio di Camera e SenatoIl riordino delle detrazioni fiscali tenendo anche conto del numero dei figli e all'eventuale presenza di figli con disabilità "si avvicina a meccanismi quali il quoziente familiare", ha sottolineato spiegando anche che questo meccanismo "potrà non solo aiutare le famiglie che hanno già figli ma - ha aggiunto Fava - anche ristabilire una fiducia nel supporto dello Stato a sostenere le scelte verso laInvece, Quota 103, ossia 62 anni di età anagrafica e 41 di contributi, per andare in pensione anticipatamente è "un canale poco utilizzato in ragione della scarsa convenienza". A oggi "risultano circa 1.600 domande presentate", ha detto Fava nel corso dell'audizione.La misura, inserita nella legge di bilancio dello scorso anno e prorogata nel ddl di bilancio per il 2025, è poco appetibile "per il calcolo contributivo del regime e per il limite all'importo