Eventi e scadenze del 3 giugno 2025

Martedì 03/06/2025

Ariston Holding

Dollar General

Eurocommercial Properties

Hewlett Packard Enterprise

ITway

Renovalo

(Teleborsa) -- Varsavia - Riunione dei ministri della Giustizia e degli affari interni UE-USA- Bilancio finanza pubblica della Francia- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei Trasporti- Teatro Dal Verme, Milano - Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti dove si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport, fino alla scienza e alla tecnologia. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Crosetto, Piantedosi e Urso, il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e il Segretario generale CGIL, Maurizio Landini09:30 -- Hilton Garden Inn Rome Airport - Presentazione del progetto Pioneer, il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano che riutilizza batterie second-life ibride di auto elettriche. Il sistema di accumulo è stato realizzato da Enel e ADR, in collaborazione con Loccioni, presso l'Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Enac e Loccioni e il Ministro Urso10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Conferenza stampa "INPS per i giovani – Iniziative e strumenti per accompagnare le nuove generazioni nel percorso di crescita e nella comprensione del sistema di welfare nazionale". Gabriele Fava, Presidente dell'Istituto, presenterà il progetto.- Interverranno, tra gli altri, Valeria Vittimberga, DG INPS e Diego De Felice, Direttore centrale Comunicazione INPS10:30 -- Aula "The Dome" della Luiss, Roma - Presentazione del "Dossier 2025: dai numeri alla realtà", realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con ISTAT. L'evento offrirà un'analisi dettagliata, a livello regionale e nazionale, dei dati demografici del Paese. Partecipano, tra gli altri, Francesco Maria Chelli (Presidente ISTAT) e Gigi De Palo (Presidente Fondazione per la Natalità)15:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Primo Ministro slovacco, Robert Fico18:00 -- Cena informale e scambio di opinioni tra la Christine Lagarde e il Consiglio direttivo con il Presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe a Francoforte18:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron- Borsa di Seoul chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 - Seconda convocazione- Assemblea: Bilancio