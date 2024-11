Prysmian, Barclays alza target price: apprezza esecuzione e agilità strategica

Barclays

Prysmian

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 74 euro, +3%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la" sul titolo.Gli analisti si dicono "colpiti" da: 1)con un CAGR dell'11% nei ricavi 2023-26 e un CAGR del 18% nell'EBITDA di gruppo 2023-26. 2) Prysmian rimane nella posizione migliore per gli investimenti in rete e gode di margini e quote di mercato più elevati in un mercato statunitense meno competitivo. 3) La presenza nel mercato low-voltage degli Stati Uniti dopo l'acquisizione di Encore potrebbe rivelarsi più preziosa data un maggiore consolidamento del settore e opportunità di sfruttare l'integrazione verticale/vendita incrociata. 4) Ilnon appena il capex elevato sarà alle spalle.Viene fatto notare che ladopo l'ultimo re-rating, mentre le decisioni strategiche si stanno gradualmente concretizzando con il management che rimane agile alle mutevoli dinamiche di mercato.Il prossimo catalyst da tenere d'occhio è il potenziale re-rating con ilnei prossimi mesi e2025."Riteniamo chedurante un periodo di espansione della capacità organica e rapida crescita inorganica attraverso recenti acquisizioni e in mezzo a potenziali disinvestimenti - si legge nella ricerca - Il terzo trimestre ha fornito un'ulteriore prova di ciò".