TISG, Kepler conferma Buy in attesa dei conti: in attesa che intake si concretizzi

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il(aper azione) e la(a) su(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, in vista dei risultati del terzo trimestre e dei nove mesi (in uscita il 12 novembre).Gli analisti, con EBITDA e ricavi in ??linea con le previsioni per l'anno. Attesi alcuni miglioramenti sul debito netto rispetto al dato del primo semestre, anche grazie all'inversione delle dinamiche negative del capitale circolante osservate nella prima parte dell'anno, che dovrebbero migliorare ulteriormente nel quarto trimestre.Kepler prevede che l'(30 milioni di euro, complessivamente in linea con il secondo trimestre), con la società che prevede che gli ordini si materializzeranno nel quarto trimestre, in base alla stagionalità.Gli analisti hanno ridotto le stime al di sotto del consenso e delle indicazioni aziendali per il 2025 dopo i risultati del secondo trimestre, poiché l'attuale backlog, unito ai lunghi tempi di consegna associati ai superyacht,"A circa 10x P/E e <6x EV/EBITDA, il titolo rimane piuttosto cheap, ma ilper un rerating", si legge nella ricerca.