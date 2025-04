TISG, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,245 euro

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - L'di(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unpari a 0,245 euro per azione. La distribuzione avverrà a favore degli azionisti con stacco della cedola il 26 maggio 2025, record date il 27 maggio 2025 e pagamento in data 28 maggio 2025.Tra le altre cose, i soci hanno anchedella società con durata in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nominati con delibera del 27 aprile 2023, e pertanto sino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.