Banco BPM, Castagna: OPA su Anima è deal trasformativo, forte logica industriale

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) - ", che rafforzerà il business model e porterà valore per gli azionisti. Creiamo un campione in Italia per Assicurazione Vita e Risparmio Gestito, con masse complessive pari a circa euro 220 miliardi". Lo ha affermato il CEO di, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati dei 9 mesi e l' annuncio dell'offerta perfinalizzata al delisting."L'operazione ha una", ha sottolineato, spiegando che ", garantendo la piena continuità della traiettoria di Anima e offrendo al contempo tutti i vantaggi strategici di un conglomerato finanziario".Castagna ha spiegato che "l'operazione ècome motori strategici di crescita. Questo modello di business consente di avere un'offerta di prodotti integrata e completa, rispondendo alle esigenze finanziarie dei clienti durante l'intero ciclo di vita, consentendo a Banco BPM di beneficiare di un maggiore contributo P&L grazie a commissioni aggiuntive e al pieno consolidamento degli utili di Anima".Inoltre, "l'acquisizione di Anima genera un sostanziale rafforzamento del modello di business, offrendo una crescita dei ricavi visibile e resiliente" e "l'operazione aiuta ad affrontare l'attuale scenario di tassi di interesse in caloe accelerando, nel medio-lungo termine, un riequilibrio della top line verso Fees & Commissions".