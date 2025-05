Banco BPM, Castagna: ci sarà spazio per esplorare altre potenziali opportunità su M&A

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) - Quello del primo trimestre del 2025 è stato "il miglior risultato della nostra storia" e "". Lo ha detto l'amministratore delegato di, durante la presentazione agli analisti dei conti del primo trimestre , chiuso con un utile netto di 511 milioni di euro (+38%).Castagna ha sottolineato che "idei ricavi totali, rispetto all'obiettivo del 50% per il 2027". Inoltre, "l'utile netto proforma del primo trimestre 2025, inclusa Anima, è il 2% in più rispetto alla media trimestrale del 2027"."I risultati ci hanno permesso di alzare la guidance per la fine del 2025 da 1,7 miliardi a 1,95 miliardi di utile netto, che è il risultato che ci aspettiamo per il 2026", ha detto, spiegando in un altro passaggio che "i risultati del primo trimestre sono già in linea con l'obiettivo di utile netto del piano 2027 di 2,15 miliardi di euro e sono".A una domanda sull'M&A, ha replicato: "Il percorso stand-alone è molto soddisfacente. Sicuramente ci consideriamo una parte importante del consolidamento e penso che il completamento delle product factories ci rende unici, con il 50% dei ricavi da commissioni e factories. Ci sarà. Ora siamo concertati sul precorso stand-alone, vedremo cosa accade con l'offerta di UniCredit, che ribadiamo non essere attraente e a sconto. Ci aspettiamo qualcosa da UniCredit e poi prenderemo una decisione".L'AD di Banco BPM ha parlato della differenza di avere product factories o distribuire i prodotti di altri: "Quando le hai, puoi scegliere il prodotto più conveniente nel tuo range., inclusa Anima, e possiamo dare ai clienti il miglior prodotto, abbiamo sempre un'offerta per loro, quindi abbiamo un rendimento più alto. Non sono sicuro che possiamo tenere questo passo nella crescita dei volumi, ma i, perché abbiamo tutte le munizioni per fornire i migliori prodotti, e il primo trimestre ha mostrato chiaramente questo".