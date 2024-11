CVS Health, trimestrale mista. Nuove nomine al vertice

CVS Health

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mondo sanitario, ha comunicato che idel2024 sono aumentati a 95,4 miliardi di dollari, in aumento del 6,3% rispetto all'anno precedente, superando le aspettative medie degli analisti di 92,75 miliardi di dollari (dati LSEG).L'di 0,07 dollari è diminuito da 1,75 dollari dell'anno precedente e l'di 1,09 dollari è diminuito da 2,21 dollari dell'anno precedente (sotto le attese di 1,51 dollari), principalmente a causa di un calo nei risultati operativi del segmento Health Care Benefits, che riflettono la continua pressione di utilizzo e le riserve per deficit di premi di circa 1,1 miliardi di dollari registrate nel terzo trimestre del 2024, relative alle perdite previste nel quarto trimestre del 2024 all'interno delle linee di prodotti Medicare e Individual Exchange."I nostri risultati del terzo trimestre riflettono una solida performance nei segmenti Health Services e Pharmacy & Consumer Wellness, e sottolineano anche la continua necessità di lavorare in tutta la nostra azienda e affrontare le sfide macro del segmento Health Care Benefits - ha detto il- Il mio impegno nei confronti dei nostri colleghi di CVS Health e dei nostri clienti è di guidare l'esecuzione mirata della nostra strategia integrata per migliorare la salute dei 185 milioni di persone che abbiamo il privilegio di servire".CVS Health ha anche annunciato chesarà Group President e continuerà a riferire a David Joyner, President e Chief Executive Officer. Inoltre, la società ha annunciato la nomina dia President, Aetna, e anche lui riferirà a Joyner. Entrambe le nomine sono effettive oggi.