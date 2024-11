Lagarde (BCE): banche "veramente europee" possono diversificare i rischi

(Teleborsa) - "Nonostante i grandi shock che hanno colpito l'area euro negli ultimi anni,. Il coefficiente aggregato Common Equity Tier 1 (CET1) è salito dal 12,7% nel 2015 al 15,8% a metà del 2024, mentre il coefficiente di copertura della liquidità è aumentato dal 138% al 159% nello stesso periodo". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, intervenendo al decimo anniversario del Single Supervisory Mechanism."I principali rischi che affrontiamo oggi non derivano più dalle banche stesse, ma da un- ha aggiunto - E la supervisione unica ci consente di affrontare questi rischi attraverso un approccio comune e lungimirante. Secondo Lagarde, "una supervisione più rigorosa e uniforme ha rafforzato la fiducia del pubblico, garantendo che i depositi bancari siano considerati ugualmente sicuri in tutta l'area euro, preservando così l'integrità della nostra unione monetaria. Dall'inizio della supervisione unica, i depositi transfrontalieri delle famiglie sono più che raddoppiati, raggiungendo oggi i 151 miliardi di euro".La numero uno della BCE ha posto l'accento sul fatto che, attualmente,, occupando l'ottava e la decima posizione. Inoltre, in media, l'esposizione transfrontaliera delle banche dell'area euro è più di un terzo più alta al di fuori dell'area euro che al suo interno. "Questa- ha detto - E gli ostacoli all'attività bancaria transfrontaliera sono sostanziali"."Letra settori e regioni - ha sostenuto Lagarde - Hanno la capacità di prestare di più su larga scala e quindi gestire progetti di finanziamento transfrontalieri che le banche più piccole focalizzate localmente non possono". Inoltre, "le banche più integrate possono anche svolgere un ruolo fondamentale come principali market maker dei capitali" e "le banche più integrate hanno la massa critica per attrarre aziende in tutta l'area euro per quotazioni in borsa, collocamenti di titoli di debito, transazioni di private equity, fusioni e acquisizioni e supporto alla crescita internazionale".