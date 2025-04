Asset digitali, Scotti: esistono nuove opportunità e rischi

(Teleborsa) -, offrendo nuovema anche ponendo nuovio esacerbando le vulnerabilità tradizionali. In questo panorama in rapida evoluzione, lo sviluppo dialla regolamentazione e alla tassazione, insieme a quelli tradizionali, èall'innovazione, salvaguardando al contempo la stabilità e l'integrità finanziaria, il corretto funzionamento dei mercati e dei sistemi di pagamento, la protezione dei diritti degli individui e l'adempimento degli obblighi fiscali.E' quanto affermato dal keynote speech della Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia,alla Conferenza "The interplay between tax and financial regulations in a new digital environment", presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi a Roma.L'Unione Europea ha compiuto- ha spiegato Scotti - lanciando la strategia per la finanza digitale nel 2020. Le iniziative chiave comprendono la regolamentazione sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) e il regime pilota DLT per gli strumenti finanziari tokenizzati. L'obiettivo principale - ha aggiunto - è consentire lo sviluppo di attività e servizi digitali, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori, trasparenza, integrità del mercato e stabilità finanziaria.Le- ha sottolineato la funzionaria dell'Istituto di via Nazionale - dovrebbero essere; e dovrebbero anche sfruttare le sinergie tra differenti ambiti normativi.Le banche centrali e glnel bilanciare l'innovazione con i servizi finanziari e di pagamento sicuri ed efficienti. La Banca d’Italia, assieme alla BCE ed alle altre banche centrali dell'Area Euro è impegnata in questa missione e sta lavorando alla possibile introduzione di un euro digitale ed all'uso di nuove tecnologie per il regolamento monetario, mentre si occupa anche di supervisionare gli emittenti di cripto-asset ed i fornitori di servizi, ai sensi del MiCAR, e supportare lo sviluppo di progetti FinTech.I responsabili dellea progettare unper le attività digitali attraversoche mantengano anchecon gli strumenti tradizionali. "Questa conferenza offre l’opportunità di discutere di queste questioni e sottolineare la necessità di norme adatte all’era digitale", conclude Scotti.