Plenitude avvia nuovo impianto solare da 5 MW in Dordogna, Francia

Eni

(Teleborsa) -annuncia l’avvio della produzione del suodi, che si trova nell’omonima cittadina della regione della Dordogna, in Francia e ha una capacità installata di 5MW. L'impianto, che si stima produrràdi elettricità all'anno, pari al fabbisogno energetico di oltre 2.500 persone, è collegato alla rete di distribuzione locale tramite una linea sotterranea di media tensione di 1,7 km. L'energia generata sarà commercializzata da Plenitude, in linea con il suo modello di business integrato.Ilha previsto il recupero di un'exattualmente in disuso, secondo le linee guida dettate dal governo per l’installazione di parchi fotovoltaici su questa tipologia di terreno. Inoltre, l'impianto è stato realizzato con l'obiettivo di minimizzare l’impatto visivo su luoghi abitati. Il parco fotovoltaico è stato infatti sviluppato all’interno di un’area circondata da alberi e risulta quindi poco visibile ed integrato nel territorio che lo ospita."L'avvio dell'impianto solare di Bouillac rappresenta un ulteriore traguardo per Plenitude, che conferma il nostro impegno a cogliere le opportunità che un Paese come la Francia offre nel settore delle rinnovabili. Questo progetto, oltre ad essere un esempio virtuoso di integrazione con il territorio, testimonia i nostri obiettivi di crescita nel mercato francese”, ha dichiarato, Head of Western Europe Renewables e Managing Director di Plenitude Renewables in Francia e Spagna.Grazie a questa operazione, Plenitude conferma la strategia di consolidamento della propria presenza nel settore dellein. La Società compie così un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento del proprio obiettivo globale di 8 GW di capacità installata entro il 2027. In Francia Plenitude ha già progetti in funzione per 120 MW con un portafoglio in fase di sviluppo di oltre 700 MW.Plenitude, Società controllata da, è presente in oltre 15 paesi in tutto il mondo con un modello di business distintivo che integra la produzione di energia da fonti rinnovabili, la vendita di energia e servizi energetici a circa 10 milioni di clienti europei, e un’estesa rete di 21.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, l'azienda punta a raggiungere quasi 11 milioni di clienti, oltre 8 GW di capacità rinnovabile installata e 40.000 punti di ricarica.