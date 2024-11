Popolare di Sondrio, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+4%) ilsu, confermando la" alla luce del limitato upside fondamentale e di valutazioni sostanzialmente in linea con la media di settore.Gli analisti parlano di risultati del terzo trimestre 2024per NII, trading e contributo da partecipate.Come avevano ipotizzato, la banca ha incrementato lada "almeno in linea con il 2023" (460 milioni di euro) a "ROE in area 15% (o 530-540 milioni di euro)", coerente con le loro stime pre 3Q24, ma che - alla luce della sorpresa positiva del trimestre - ritengono siaA seguito dei forti risultati 3Q24, Equita hadi utile FY del +5% in area 560 milioni di euro, posizionandosi il 5% sopra la guidance della società (e 11% sopra consensus). Rivede le stime 2025-26 del +3% in media per maggiore NII. Incrementa inoltre il payout medio 2024-26 dal 55% al 60%.