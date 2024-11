UniCredit, Orcel: su Commerzbank decisione dentro o fuori entro un anno

UniCredit

(Teleborsa) - "Le banche devono essere più efficienti e redditizie". Lo ha detto il, fiducioso che "le persone guarderanno ai fatti" quando soppeseranno un potenziale accordo con Commerzbank."Commerzbank è un investimento oggi e nient'altro", ha sottolineato il top manager che non vede decisioni prima di un anno. "Non c'è niente altro sul tavolo al momento". Su Commerzbank, una decisione se dentro o fuori ci sarà "entro un anno", ha precisato, rispondendo alla domanda di un analista sulle tempistiche dell'investimento nella banca tedesca.Superando le aspettative con gli utili del terzo trimestre e migliorando le stime di profitto, per l'intero anno,ha affermato nelle slide di presentazione dei risultati al 30 settembre 2024 , diffusi prima dell'avvio del mercato, che la sua attività tedesca ha prodotto un rendimento del 21,5% sul capitale assegnatole, contro il 10,2% di Commerzbank, escludendo la sua unità polacca.