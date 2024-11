Banca Mediolanum, utile 9 mesi sale a 674 milioni. Acconto dividendo di 0,37 euro

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, big italiano del risparmio gestito, ha chiuso idel 2024 con unpari a 674,3 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il Margine di Contribuzione è in aumento del 15% a 1.481,8 milioni di euro, mentre il, pari a 847,9 milioni di euro, cresce del 16% rispetto ai primi nove mesi del 2023.Il contributo dei ricavi ricorrenti è molto elevato grazie soprattutto alle, pari a 873,6 milioni di euro e in crescita del 13% anno su anno, risultato ottenuto grazie alla buona performance dei mercati finanziari nei primi 9 mesi dell'anno, ma anche attraverso il buon contributo della raccolta netta in prodotti di risparmio gestito. Ilrimane sostenuto con 613,4 milioni di euro, in crescita del 13% anno su anno per via del contesto dei tassi di interesse ancora superiore a quello dello stesso periodo del 2023.Ilè pari a 132,99 miliardi di euro, in aumento del 18% rispetto al 30 settembre 2023 e del 13% rispetto al 31 dicembre 2023. Glisalgono a 17,18 miliardi di euro, in crescita dell'1% rispetto al 30 settembre 2023 e al 31 dicembre 2023."Desidero scon l'utile in crescita del 18% e nuovi massimi raggiunti sia in termini di patrimonio amministrato sia in termini di portafoglio crediti - ha commentato l'- Voglio poi porre l'accento sul costante aumento dell'acquisizione di clienti e sull'ottimo andamento della raccolta, ovvero sui due driver decisivi per porre le basi per la prosecuzione della nostra futura crescita. Stiamo portando avanti, con coerenza, la strategia che da sempre ci contraddistingue: attrarre nuovi clienti e nuovo risparmio anche attraverso iniziative promozionali per poi fornire una consulenza completa, pienamente rispondente a i loro bisogni e, in ultima analisi, ottenere la loro piena fiducia e fedeltà nel tempo".Il CdA ha deliberato una distribuzione di undi 0,37 euro per azione, a partire dal 20 novembre 2024, con stacco cedola (n. 17) al 18 novembre 2024 (record date 19 novembre). Il dividendo ha carattere ordinario.