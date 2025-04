Banca Mediolanum, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo totale di 1,00 euro

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - L'diha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di uncomplessivo per azione di 1,00 euro, di cui 0,37 euro già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2024. L'importo a saldo di 0,63 euro sarà pagabile a partire dal 24 aprile 2025 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 23 aprile 2025 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 22 aprile 2025 (cedola n. 18).L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre: approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione sullae in quest'ambito ha approvato i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.Inoltre, ha approvato l'denominati, rispettivamente, Piano Top Management 2025 - Personale Rilevante, Piano Top Management 2025 - Altro Personale, Piano Collaboratori 2025 - Personale Rilevante e Piano Collaboratori 2025 - Altro Personale destinati agli amministratori, ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ai collaboratori - intesi come i componenti della rete di vendita - della banca e/o di altre società del gruppo.